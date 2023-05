dopo il processo

Agenti uccisi in Questura a Trieste, per Meran si avvicina il trasferimento nella Rems in Liguria

Il giovane, assolto in Appello per «incapacità di volere», è già uscito dal carcere di Verona e si trova in un’apposita struttura ospedaliera per la fase “cuscinetto”

Laura Tonero