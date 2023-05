Corona degli alpini al sacrario di Redipuglia per il sacrificio nella prima guerra mondiale

Iniziata giovedì 11 maggio a Udine l'adunata nazionale degli alpini. In mattinata il primo appuntamento al cimitero degli eroi ad Aquileia e, un’ora più tardi, la rappresentanza dell’Ana si è recata al sacrario di Redipuglia e a Gemona. A Redipuglia, come racontano le immagini del video di Roberto Marega, la rappresentanza dell'Ana scortata da un picchetto di alpini ha deposto una corona di alloro per ricordare il sacrificio pagato dagli alpini nella prima guerra mondiale.

01:35