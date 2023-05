Lunga striscia di gasolio da Corno di Rosazzo fino a Cormons, allerta per gli automobilisti

CORMONS. Una lunga striscia di gasolio si allunga da Corno di Rosazzo fino a Cormons. L’invito rivolto agli automobilisti e a fare particolare attenzione. E’ successo giovedì pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia che hanno sparso sulla carreggiata il filler nei punti più pericolosi, ma l’estensione della macchia è troppo vasta per permettere di coprirla tutta. Della situazione sono stati avvisati Fvg Strade, il Comune di Cormons, la polizia locale e i Carabinieri.

Il sindaco Roberto Felcaro ha terminato un sopralluogo e ora si attende che l’intero tratto venga messo in sicurezza. «La striscia di gasolio interessa la carreggiata che da Corno di Rosazzo porta a Cormons lungo la Strada regionale 356 e poi, una volta alla rotonda del Condor, prosegue per tutto viale Roma», spiega il primo cittadino invitando a fare molta attenzione. «Probabilmente si è trattato di un autocarro che ha avuto un problema, ma al momento ciò che ci interessa è solo mettere in sicurezza la viabilità», conclude il sindaco.