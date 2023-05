Da viale Miramare a via Rossetti: a Trieste arrivano quattro nuovi box autovelox

TRIESTE Quattro nuove postazioni autovelox sono state collocate in città nei giorni scorsi e sono già operative. Si aggiungono alle otto già presenti, portando il numero complessivo di quelle fisse a dodici, molte delle quali piazzate nelle vicinanze di istituti scolastici.

Le ultime in ordine di tempo sono state introdotte in viale Miramare, vicino alla pineta, in via Rossetti, accanto al liceo Petrarca, in via San Pasquale, all’altezza della scuola, così come in via Forlanini. Il comandante della Polizia locale, Walter Milocchi, spiega che «si tratta di un’azione preventiva. È dimostrato che i mezzi tendenzialmente rallentano in prossimità dell’autovelox, anche perché i box sono sempre lì, e chi passa non può sapere se in quel momento è presente o meno il rilevatore di velocità».

Gli altri box, già installati da tempo, sono in via Valerio, due in viale Miramare, e ancora in passeggio Sant’Andrea, in via dell’Istria, su Strada di Fiume, in via Flavia e in via Marchesetti. Nel corso del tempo le postazioni sono state puntate verso strade dove si sono verificati incidenti gravi o dove c’è un maggior rischio d’infrazione, come viale Miramare, arteria particolarmente trafficata e dove spesso gli automobilisti premono sull’acceleratore, o via Forlanini, dove si sono registrati investimenti e sinistri.

«C’erano alcune richieste per collocarli proprio davanti alle scuole ma serve ricordare – precisa Milocchi – che devono rispettare determinate regole sul fronte del posizionamento, quindi spesso sono a qualche metro dagli istituti, a tutela comunque dei passaggi pedonali vicini».

A ricordare la presenza e l’importanza dei rilevatori di velocità è spesso anche “Agente Gianna”, la pagina Facebook della Polizia locale, che attraverso informazioni e approfondimenti quotidiani dedica ampio spazio a tematiche legate alla prevenzione. —

© RIPRODUZIONE RISERVA