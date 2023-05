Scomparso nel nulla a Trieste il 49enne Massimiliano Vlacci, appello sui social per ritrovarlo

TRIESTE. Cresce la preoccupazione per la sorte di Massimiliano Vlacci, 49enne di Trieste scomparso da ormai più di 48 ore. Lunedì 8 maggio era andato a trovare il padre nell’abitazione dove risiede il genitore a Servola: l’ultimo a vederlo è stato proprio il padre, poi di Massimiliano Vlacci si sono perse le tracce.

Si è allontanato a piedi. Secondo i primi appelli social quando ha lasciato la casa era “in stato confusionale”. Attivato dalla Prefettura il piano di ricerca scomparsi, del caso si stanno occupando i Carabinieri.

Vlacci è noto anche negli ambienti sportivi triestini, come si ricorda sulla pagina Facebook di Megabasket, che ha rilanciato con un post la notizia della scomparsa chiedendo a chiunque vedesse Vlacci di segnalarlo subito: «Massimiliano, meglio conosciuto ai più come “Max” Vlacci, storico playmaker classe 1974 ex Don Bosco, Santos e molte altre formazioni triestine, è scomparso da casa da oltre 48 ore. Nel nostro piccolo, cerchiamo di spargere la voce il più possibile per cercare di individuarlo in zona Trieste, auspicando che ci sia una rapida risoluzione della vicenda. Chiunque lo vedesse, è pregato di aggiornarci via messaggio, in maniera da poter comunicare al più presto possibile con la famiglia».