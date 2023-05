Diocesi di Trieste in lutto, è morto don Beniamino Bosello

TRIESTE E’ morto mercoledì 10 maggio, dopo 52 anni di ministero sacerdotale, don Beniamino Bosello, di 86 anni, della Fraternità sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Rettore della Rettoria Nostra Signora della Provvidenza.

A darne il triste annuncio, uniti nella preghiera, sono il vescovo Enrico Trevisi, l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi e tutto il clero tergestino.

Don Beniamino, nato a Trebaseleghe, in provincia di Padova, il 26 dicembre 1936, trascorse la sua infanzia a Gallarate.

La vita

La sua vocazione al sacerdozio maturò grazie a don Giuliano Moratti, prete Gesuita che lo introdusse al noviziato a Lonigro. Continuò poi i suoi studi ad Anagni. Aderì con entusiasmo alla richiesta di papa Giovanni XXIII di partire per l’America Latina.

L’America latina

Contattò il Vescovo di Canelones, mons. Orestes Santiago Nuti Sanguinetti S.D.B., e partì nel 1966 completando i suoi studi a Montevideo. Venne ordinato presbitero il 31 luglio 1971 a Canelones (Uruguay). Per la diocesi di Canelones fu responsabile dell’ufficio catechistico.

Rientrato in Italia una prima volta nel 1972 a seguito della svolta dittatoriale in Uruguay, vi fece rientro nel 1973 come parroco di Montes, ma ben presto fu costretto dalla pesante situazione politica a rientrare in Italia e prestò servizio pastorale a Varese, dove rimase fino al 1977, avendo la possibilità di conoscere il movimento di Comunione e Liberazione, prima attraverso mons. Manfredini e don Fabio Baroncini e poi incontrando don Luigi Giussani.

Il ritorno in Italia

Alla fine del 1977 giunse a Trieste e nel 1986 entrò nella neonata Fraternità san Carlo e nel 1991 fu tra i fondatori della prima casa della Fraternità a Trieste con don Franco Cinello.

A Trieste è stato Assistente ecclesiastico nonché Responsabile regionale del movimento di Comunione e Liberazione, cooperatore presso la parrocchia dei Santi Andrea e Rita, parroco della parrocchia di San Pio X dal 1991 al 2015, poi dal 2015 è stato Rettore della neo istituita Rettoria di Nostra Signora della Provvidenza.

La liturgia esequiale si terrà venerdì 19 maggio, alle 10.30, nella Cattedrale di San Giusto martire.