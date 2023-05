Tradizione e innovazione a quattro ruote nella tre giorni della Mitteleuropean Race a Trieste

TRIESTE Durerà tre giorni, da venerdì a domenica, e toccherà con vari percorsi tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia, facendo di Trieste il punto di riferimento per i partecipanti, ospitando le partenze e gli arrivi, l’edizione 2023, la settima della serie, della Mitteleuropean Race – la Salita della Trieste Opicina.

Organizzata dall’associazione “Adrenalinika”, in collaborazione con il Comune, la manifestazione prevede tre differenti modalità di partecipazione: la gara di regolarità vera e propria, che si disputerà su un tracciato di 500 chilometri, dislocati sull’intero territorio regionale, lungo i quali si svolgeranno un’ottantina di prove cronometrate e sei a media, la Mitrace Tour Cup, che rappresenterà un parallelo della prima, a sfondo puramente turistico e senza prove, e la Regolarità turistica, in programma domenica, che si articolerà su un percorso di 90 chilometri.

A completamento del programma, è stato organizzato anche un concorso di eleganze denominato “Città di Trieste”, a cura del Club Aci storico, dell’Automobile club di Trieste e dell’Associazione Amatori veicoli storici (Aavs), che vedrà esposta in piazza Unità, in una sorta di museo a cielo aperto, per tutta la durata della manifestazione, una trentina di vetture d’epoca di rara bellezza. La giornata clou dell’evento sarà quella di sabato, quando i partecipanti della Mitteleuropean Race e della Mitrace Tour Cup saranno chiamati a percorrere i circa 350 chilometri della prima tappa. Il tracciato, dopo la partenza da Trieste, toccherà tutte le province della regione. Le auto classiche e le supercar moderne attraverseranno dapprima il Carso sloveno, poi saliranno sul monte Calvario, prima di raggiungere Spilimbergo. Nel pomeriggio transiteranno a San Daniele del Friuli, Fagagna, Buttrio, Monte San Michele e infine torneranno nel capoluogo del Fvg via Costiera.

Alla Mitteleuropean Race potranno partecipare le vetture storiche prodotte entro il 1976 e alcune, appositamente selezionate, costruite entro il 1981, oltre ad alcuni esemplari immatricolati entro il 1991. La Mitrace Tour Cup è invece come sempre riservata alle supercar e alle gt moderne.

Molto attese, fra le altre, la Bugatti T51 del ’32, la Om 665 ssmm del ’29, l’Amilcar cgss del ’26, la Lancia Aurelia del ’54 e l’Austin Healey del ’56. Anche quest’anno, la manifestazione motoristica promossa da “Adrenalinika” fa parte del Challenge Aido storiche, circuito di competizioni di regolarità che sostengono gli ideali della donazione di organi e del trapianto terapeutico. In sede di presentazione, appuntamento al quale hanno partecipato Serena Tonel, vicesindaco, e l’assessore Giorgio Rossi, che si sono complimentati con gli organizzatori «per il riuscito connubio fra turismo e sport motoristici, che porterà ancora una volta lustro alla città», i rappresentanti di “Adrenalinika”, vale a dire il presidente Riccardo Novacco, il responsabile del Dipartimento sport, Maurizio De Marco, e la coordinatrice degli eventi, Susanna Serri, hanno sottolineato «il grande impegno in fase di preparazione». Per permettere ai partecipanti di effettuare prove, sono stati istituiti per domenica, in viale del Cacciatore, il divieto di sosta e fermata dalle 8 alle 11.30, laddove non già esistente, e il divieto di transito (sempre 8-11.30), tra l’intersezione con via Pindemonte e quella con via De Marchesetti.