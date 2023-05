A San Giacomo il flash mob per dire no al taglio dei consultori a Trieste

TRIESTE Politica e associazioni unite assieme alle donne per protestare contro “l’accorpamento” dei Consultori familiari triestini, che prevede lo “smantellamento” di due delle quattro sedi attuali. È quanto accaduto ieri nell’ambito di un flash mob organizzato dalle donne di Verdi Sinistra Italiana e Partito Socialista davanti alla sede del Consultorio di San Giacomo che, assieme a quello di San Giovanni, rischia di essere chiuso nei prossimi mesi.

«Il Consultorio è la sede di numerose attività preziose di supporto alla genitorialità, alla famiglia, alle donne. È anche un osservatorio sui giovani e un punto di salute e di ascolto. Per questo motivo crediamo sia fondamentale che i consultori rimangano del numero attuale», hanno fatto sapere le organizzatrici del flash mob Tiziana Cimolino, Serena Orel e Maria Cristina Marzola. Secondo Maria Vanto, ex responsabile del Consultorio, «le sedi andrebbero aumentante e non accorpate in quanto anche la Legge afferma la necessità di disporre di un consultorio ogni 25.000 abitanti per le aree urbane». In Fvg, invece, «il rapporto tra cittadini e consultori è tra i più bassi d’Italia», ha evidenziato Marzola.

Inoltre, essendo il consultorio fondamentale per garantire i servizi a sostegno della genitorialità, chiuderne alcuni «va contro quella che sembrerebbe essere una volontà di potenziamento della natalità da parte del governo centrale», ha fatto notare Orel. Sono diverse le categorie di persone che beneficiano dei servizi dei consultori famigliari, tra queste anche le categorie più fragili – ha evidenziato Sofia Quintero Romero, medico e attivista per la salute delle donne migranti. «Anche le persone più povere della comunità devono poter accedere facilmente ai servizi, perché la salute è collettiva, oppure non è salute», ha affermato. La sede di via San Marco, inoltre, è anche «punto di appoggio insostituibile pure per le donne vittime di tratta e per le donne autodeterminate che decidono di fare lavoro sessuale». «Per le prime – ha spiegato Linda Pavanello (Comitato per i diritti civili delle prostitute) – il percorso che le porterà alla riappropriazione di indipendenza sociale e lavorativa parte proprio con una visita e un colloquio al Consultorio, mentre per le seconde esso garantisce il diritto di accedere ai presidi sanitari, senza giudizio».