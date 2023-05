Allagamento in via Mazzini a Trieste: i bus tornano a circolare in direzione Rive

Hanno ripreso a circolare gli autobus, in direzione Rive, lungo la via Mazzini, dopo che domenica pomeriggio la strada è stata chiusa a causa della rottura della condotta idrica in piazza della Repubblica. Il tubo – una conduttura portante che alimenta altre derivazioni idrauliche – era scoppiato allagando l’intera piazza e buona parte di via Mazzini. Qui l'articolo con gli aggiornamenti. Il video è di Andrea Lasorte

01:16