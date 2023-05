Trieste, nuova sede Inps inaugurata in via Ghiberti

TRIESTE Sarà operativa da domani la nuova sede dell’Inps provinciale di via Ghiberti. Ieri è stata la volta dell’inaugurazione ufficiale della struttura, alla presenza del presidente nazionale dell’istituto, Pasquale Tridico, e del direttore regionale Mauro Saviano.

La nuova struttura può contare su circa 6.000 metri quadrati di superficie, all’interno della quale opereranno un’ottantina di dipendenti disposti su 8 livelli: al piano terra saranno quattro gli sportelli a disposizione per l’utenza, mentre al primo piano sono stati allestiti i nuovi ambulatori del centro medico-legale. Il cambio di sede dalla vicina via Sant’Anastasio all’ex Inpdap di via Ghiberti consentirà maggiore razionalità nelle spese, migliorando l’accoglienza degli utenti e il lavoro degli operatori.

«Questo trasloco permetterà all’istituto di risparmiare oltre un milione di euro all’anno in affitto – ha ricordato Saviano – perché adesso questa sede è di proprietà dell’Inps, al contrario di quanto avveniva con la struttura precedente, nella quale l’istituto era in affitto dal 2004. I nuovi uffici sono figli di un attento progetto di ristrutturazione rispettoso dei piani di razionalizzazione logistica e di spesa, anche nel rispetto della spending review». Il disagio per gli utenti legato al trasloco è stato limitato, con la chiusura al pubblico della vecchia sede di via Sant’Anastasio avvenuta alle 10.30 di ieri, e il servizio pronto a riprendere regolarmente nella nuova sede a partire dalle 8.30 di domani.

Le visite presso i nuovi ambulatori del Centro medico legale, invece, riprenderanno regolarmente dal prossimo lunedì 15 maggio, in modo da consentire l’allestimento dei locali. Per facilitare l’ingresso al Centro è stata prevista l’istituzione di appositi parcheggi dedicati all’utenza in via Ghiberti. A tenere a battesimo la nuova sede sono stati, oltre al presidente dell’Inps e il responsabile regionale della struttura, la vicesindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel, l’assessore regionale alle Politiche del lavoro, Alessia Rosolen, e il vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, che ha impartito la benedizione alla nuova sede. Presenti anche i vertici della ditta che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, la Sami srl di Catanzaro, con il responsabile Michele Critelli.

«La nuova sede dell’Inps di Trieste deve iscriversi in un percorso di rafforzamento della coesione sociale che investe la collaborazione tra l’amministrazione regionale e gli organismi dello Stato – ha sottolineato Rosolen nel suo intervento – e di cui sono attori fondamentali le articolazioni intermedie e quindi le parti sociali, le organizzazioni sindacali, i patronati e i consulenti del lavoro», mentre la vicesindaco Serena Tonel, nel ringraziare l’istituto per quanto realizzato, ha ricordato come «il dotarsi di un luogo adeguato per il confronto con la cittadinanza è l’approccio vincente per rispondere alle esigenze in ambito previdenziale».

Subito dopo la cerimonia di inaugurazione, in occasione dei 125 anni dell’Inps, ha avuto luogo una breve tavola rotonda dal titolo: “L’Inps tra tradizione e innovazione”.