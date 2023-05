Trovato senza testa il cigno solitario che nuotava nel golfo di Trieste

TRIESTE Macabra scoperta stamattina a Grignano. Un cigno, che in questi giorni si aggirava nella zona, è stato decapitato. Il corpo dell’animale è stato trovato sulla terra ferma, in un lago di sangue. La testa non si trova.

A darne notizia, attraverso una nota su Facebook, la Riserva Marina di Miramare. «Il nostro ornitologo Paolo Utmar, allertato da una segnalazione della Società Nautica Grignano – si legge – ha rinvenuto il cigno solitario che in questi giorni frequentava lo specchio di mare tra Grignano e Santa Croce adagiato sullo squero del porticciolo, privo della testa. Poco più un là, ad un metro di distanza, una chiazza di sangue indicava il luogo in cui è stato decapitato. A seguito del rinvenimento non abbiamo potuto che allertare il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria per i dovuti accertamenti di legge e chiamare la ditta incaricata per lo smaltimento della carcassa».

E poi si sottolinea come il gesto sia «un’azione orribile, che preferiamo non commentare e di cui vi risparmiamo le immagini, preferendo condividere con voi una fotografia di quando era ancora in vita. Ricordiamo solo – si aggiunge – che l’uccisione di animali per crudeltà e senza motivo è un reato penalmente perseguibile, con reclusione da 4 mesi a 2 anni (articolo 544 bis del Codice penale)».

L’animale in realtà faceva parte di una coppia, che da un po’ di tempo si vedeva spesso nell’area: «La gente ormai si era abituata alla loro presenza, li vedevamo tante volte – riferisce Maurizio Spoto, direttore dell’Area marina protetta di Miramare – e probabilmente il cigno ucciso era la femmina, perché il maschio è stato visto fuori dal porticciolo. Di sicuro c’è che si tratta di un atto doloso, la decapitazione non può essere avvenuta con un’elica o in modo accidentale. Penso sia il gesto di qualche squilibrato. Per ora non si sa altro – aggiunge –: io ho contattato subito il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria per la rimozione, vedremo se ci sarà un seguito».

Non si sa con esattezza l’orario preciso in cui l’animale sarebbe stato decapitato e la testa, per ora, non è stata trovata. L’autore del gesto potrebbe averla portata via. L’episodio ha suscitato un’ondata di indignazione sui social e in molti sperano che il responsabile venga individuato. Nella zona sono presenti alcune telecamere private, non si sa però se ieri mattina fossero in funzione.

L’uccisione del cigno in modo così cruento fa ripensare a un altro episodio simile, o in realtà ancora più truce, accaduto in città e che risale al 1998, quando un uomo di sessant’anni rubò e uccise, per mangiarlo, un cigno che viveva nel giardino pubblico di via Giulia. Una vicenda che, anche allora, provocò rabbia e sdegno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA