Alidad Shiri a Trieste: «Mio cugino morto a Cutro: una tragedia utilizzata per limitare ancora i diritti»

Alidad, nato in Afghanistan, giunse in Italia da solo dopo quattro anni di viaggio, legato al semiasse di un Tir: «Quando arrivai avevo 14 anni non sognavo più. Sono stato tanto fortunato»

paola bolis