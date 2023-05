Trieste, coppia di ragazzi in barca si rovescia in mare: salvati dalla Guardia costiera

TRIESTE. Lunedì pomeriggio a seguito di segnalazione giunta sul numero di emergenza 1530 il personale della guardia costiera è riuscita a mettere prontamente in salvo un ragazzo ed una ragazza che con il loro piccolo gozzo si erano rovesciati finendo in acqua a circa 1 miglio dalla costa, in prossimità dello stabilimento balneare “dopolavoro ferroviario”.

Appena ricevuta la segnalazione è stata messa in funzione la macchina dei soccorsi che grazie al personale della Sala Operativa ed al personale imbarcato sulle motovedette, altamente specializzati ed addestrati a fronteggiare queste situazioni, sono riusciti ad individuare con immediatezza i malcapitati, soccorrendoli e fornendo le prime assistenze mediche per ridurre i rischi di ipotermia coordinando altresì l’intervento del Servizio Sanitario e l’ambulanza del 118 per i dovuti accertamenti.

Tutta l’operazione è stata condotta mettendo a frutto le conoscenze e i protocolli appositamente studiati per intervenire con perizia, precisione e celerità, garantendo la salvaguardia della vita umana in mare in qualsiasi circostanza.