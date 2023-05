Trieste, salta una condotta dell’acquedotto: via Mazzini allagata e travolta da una marea fangosa

TRIESTE. Improvviso allagamento domenica pomeriggio in via Mazzini a Trieste. Due tombini sono letteralmente saltati per la forza dell’acqua fuoriuscita ad alta pressione in piazza della Repubblica dove l’asfalto è stato sollevato. Si è verificata la rottura della condotta di grossa portata dell'acquedotto. La condotta è stata chiusa per evitare ulteriori allagamenti e per consentire l'intervento di riparazione, partito domenica pomeriggio.

Diverse zone della città sono rimaste senza acqua, al momento secondo il report dell'AcegasApsAmga, sono: piazza della Repubblica, parte di via Mazzini, via Santa Caterina, via Bellini fino all’incrocio con via Filzi, piazza Sant’Antonio. Ma non tutte le utenze sono interessate. Non c'è una stima esatta sul numero di abitazioni prive di acqua.



In altre vie e zone della città è stato segnalato un calo della pressione.

I lavori vanno avanti tutta la notte di domenica e salvo imprevisti, il ripristino del servizio è previsto per lunedì mattina presto.

L’ondata di acqua melmosa è iniziata quando sono saltati due tombini in piazza della Repubblica, ma presto l’onda marrone maleodorante si è propagata per l’intera via che è stata immediatamente chiusa al traffico.

Alcuni negozi che erano aperti in zona, raggiunti dalla marea di fango, hanno frettolosamente tirato giù le serrande. Alcuni residenti di via Mazzini e delle vie limitrofe hanno subito lamentato la mancanza di acqua in casa. Più tardi è stato delineato il raggio dei guasti in centro.

Sul posto, appena scoppiata la tubatura, sono arrivati la Polizia Locale e i Vigili del fuoco per indagare sulle origini dell’allagamento. Allertata immediatamente AcegasApsAmga che ha subito parlato dell’esplosione di una condotta idrica portante.