Spring Run a Trieste: sul podio Ekwam e Imanizabayo. Festa per i 5mila partecipanti

È il giorno della terza edizione della Spring Run, la manifestazione podistica per eccellenza nella nostra città organizzata da Apd Miramar e Asd Trieste Atletica con la collaborazione del Comune e il patrocinio della Regione.

Trieste 21K

Alle 9.30 la partenza della Trieste 21K, mezza maratona particolarmente rinomata a livello internazionale per il suo percorso veloce che dà la possibilità di realizzare ottimi risultati in termini cronometrici agli atleti in gara.

Tra i 1.700 corridori che ne prendono parte impossibile non citare i due azzurri Marouan Razine e Alessandro Giacobazzi e i due grandi favoriti: il kenyano Abraham Ebenyo Ekwam nella gara maschile e la ruandese Emeline Imanizabayo nella contesa femminile: questi ultimi sono risultati ben presto i vincitori nelle rispettive categorie, come nelle migliori previsioni. Si registra almeno un malore tra gli atleti partecipanti, nulla di grave, fanno sapere gli organizzatori.

I runner sono partiti dal Castello di Duino per attraversare poi Strada Costiera, Miramare, lungomare di Barcola e Rive prima del traguardo in piazza Unità.

I vincitori

Categoria maschile

Primo classificato: Abraham Ebenyo Ekwam (1h03:55)

Secondo: Alessandro Giacobazzi dell’Aeronautica (1h07:26)

Terzo: Tobia Beltrame della Trieste Atletica, nato a Palmanova e residente a Romans d'Isonzo (1h10:24)

Categoria femminile

Prima classificata categoria femminile Emeline Imanizabayo

Trieste Spring Roller Marathon

La mezza maratona quest’anno viene anticipata dalla 21K Trieste Spring Roller Marathon, la gara sui pattini curata dall’Asd Skating Club Comina, che è una novità assoluta per la kermesse e che segue lo stesso identico percorso della Trieste 21K, con il via previsto alle 9.15.

Family Spring Run

Alle 10 dal bivio di Miramare è partita la 7K Family Spring Run, ovvero la gara non competitiva che è la “festa nella festa” dell’evento e riunisce grandi, piccini ed intere famiglie e comitive di amici per un totale di 3.300 partecipanti, pronti a passare una mattinata di gioia e condivisione lungo i sette chilometri che da Miramare portano a piazza Unità.

Una partecipante ha accusato un malore poco prima del traguardo ed è stata portata in condizioni non gravi al pronto soccorso di Cattinara.

Parallelamente alla corsa, è importante citare anche l’impegno degli organizzatori in materia di ecosostenibilità e di tematiche sociali. Per quanto riguarda l’aspetto “green”, l’evento è totalmente privo di plastica anche grazie all’impegno di AcegasApsAmga. Ridotte al lumicino le emissioni di Co2 con le forze dell’ordine e lo staff della gara che si muove a bordo di bici e mezzi elettrici. Tra i temi sociali si rammentano invece la racconta di fondi per il Burlo e la scelta come testimonial della kermesse di Matteo Parenzan, campione paralimpico triestino del tennistavolo.

Viabilità

Visto il percorso della gara, non mancano infine i problemi relativi al traffico a causa della modifica temporanea alla viabilità necessaria per permettere lo svolgimento della manifestazione. In particolare sono off-limits per gli automezzi – con divieto di transito e divieto di sosta e fermata con rimozione – la Costiera, viale Miramare e le Rive, oltre ai tratti più prossimi a corso Cavour di via Valdirivo, via Genova e via Machiavelli. Disguidi che non impediscono però la regolare apertura – con ingresso gratuito come ogni prima domenica del mese – di Museo e Parco di Miramare, che sono però accessibili esclusivamente arrivando dalla Stazione di Miramare attraverso il varco di via Beirut.—

Autobus

Qui il link al sito di Trieste Trasporti con le indicazioni sulle modifiche dei percorsi previsti in mattinata sulle linee 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 24, 30, 41, 42, 44 e 51

