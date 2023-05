Scontri dopo la vittoria del Napoli, individuati alcuni responsabili: cinque arresti, uno è goriziano

Cinque arresti differiti, di cui tre fuori dalla circoscrizione di Udine e quindi di competenza di altre autorità giudiziarie, sono stati eseguiti, nella giornata di sabato 8 maggio, a seguito degli incidenti, che, al termine della partita Napoli-Udinese, hanno portato al ferimento di 15 persone, di cui sei finite in ospedale (una in condizioni serie per fratture agli arti).

Due arresti per resistenza e reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive, sono stati eseguiti a Udine, uno a Pordenone, uno a Gorizia e uno a Napoli. Il procuratore capo, Massimo Lia, fa sapere che le attività d’indagine proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha confermato all'Ansa che «c'è un'attività in corso: sarà la Procura della Repubblica a rendere noto l'esito dell'inchiesta e a informare sui provvedimenti adottati».

Le indagini proseguono con la raccolta di elementi documentali e di testimonianze che possano definire in maniera chiara un quadro di quanto accaduto.

Subito dopo il fischio finale dell'arbitro, prima ancora che le squadre rientrasse negli spogliatoi, una gran folla di tifosi scesi non dalla Curva Sud ma dai settori nobili con anche bambini e ragazzi al seguito, si è riversata sul campo per abbracciare gli azzurri.

Dalla Curva Sud, invece, dove erano assiepati gli ultras del Napoli, nessuno si è mosso. È probabile che qualche simpatizzante dei napoletani si sia avvicinato alla Curva Nord dove c'erano gli ultras dell'Udinese rivolgendo loro qualche sfottò.

Un atteggiamento che comunque non giustificherebbe la reazione violenta dei tifosi bianconeri che, impugnando cinghie e forse bastoni, sono scesi anche loro in campo aggredendo i supporter avversari.