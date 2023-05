Giù l’ecomostro di Cormons: la demolizione è iniziata

CORMONS È iniziata questa mattina (sabato 6 maggio) l’attesa demolizione del cosiddetto “ecomostro” di Cormons. L’intervento di abbattimento del cavalcavia della mai nata bretella ferroviaria Fogliano-Cormons è iniziata simbolicamente dal tratto che attraversa la Strada regionale 56.

I lavori sono stati preceduti da una breve cerimonia ed è stata seguita da molti cittadini incuriositi. “Siamo contentissimi: è un risultato che per i cormonesi è importantissimo – ha detto il sindaco Roberto Felcaro -. Già quando era stato costruito aveva trovato grandissima contrarietà e in questi anni abbiamo cercato con la Regione le giuste quadre per poterlo abbattere. Infatti, grazie a una forte collaborazione, la Regione in delegazione amministrativa ha permesso al nostro Comune di esercitare l’iter per raggiungere l’abbattimento. E oggi ci troviamo qua per festeggiare l’inizio dell’abbattimento di questo ecomostro che, finalmente, ridarà dignità all’ingresso della nostra città e siamo convinti che sarà l’abbattimento di un’opera che porterà nuova immagine alla nostra città. E di questo siamo molto soddisfatti e contenti”.