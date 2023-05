servizi

Centri estivi di Trieste, Euro&Promos per la prima volta tra i vincitori degli appalti

In ballo due lotti da 861 mila euro annui per i servizi esternalizzati per i bimbi di nidi, scuole d’infanzia e primarie. Il primo a Fhocus Consorzio in squadra con una società del gruppo fondato da Bini. Il secondo a Duemilauno e Alma

Giovanni Tomasin