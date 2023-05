Napoli campione d'Italia, l'esultanza dei tifosi a Monfalcone

In questo video di Katia Bonaventura l'esultanza dei tifosi del Napoli che vivono a Monfalcone, scesi in piazza subito dopo la vittoria del Campionato allo stadio Friuli di Udine. Qui gli articoli: La partita: Udine - Napoli 1-1. Monfalcone, tifosi napoletani in delirio.

01:30