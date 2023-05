Wärtsilä, pressing dei sindacati affinché il governo «diventi parte attiva»

TRIESTE «Rinnovare l’impegno sulla partita di Wartsila, la cui vertenza sta entrando nella fase più delicata in assoluto». Lo hanno detto i segretari territoriali di Fim, Fiom e Uilm incontrando oggi, venerdì 5 maggio, a Trieste un gruppo di parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia.

Wärtsilä, sindacati e parlamentari Fvg a confronto a Trieste. Il 18 si torna al tavolo romano Giulia Basso 05 Maggio 2023 LA VERTENZAGiulia Basso

Un impegno che è stato nuovamente raccolto e confermato, a livello bipartisan, dai politici presenti, sottolineando in particolare che «parlamento e governo sono al lavoro sulla vertenza». I sindacati hanno insistito affinché il governo possa oggi ricoprire un «ruolo attivo» per la reindustrializzazione del sito triestino di Bagnoli della Rosandra.

«Vogliamo capire se il governo ha strumenti ed elementi per caratterizzare fortemente la vertenza - ha sottolineato Antonio Rodà (Uilm) -. Bisogna scegliere la proposta migliore per il territorio e il ruolo delle forze politiche in parlamento - ha concluso - può dare un peso notevole di indirizzo».

Lunedì il prossimo incontro fra sindacati e Regione

E un incontro in vista del tavolo ministeriale del 18 maggio sulla vertenza Wärtsilä è in programma lunedì a Trieste tra i sindacati e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Lo rende noto l’Ansa.

L'appuntamento nella sede della Regione è alle 11, a seguire - rendono noto i sindacati - è prevista una conferenza stampa.

«L'incontro - spiega Antonio Rodà (Uilm) - è stato chiesto a fronte del ruolo importante che la Regione Fvg esercita in questa partita» e sarà «funzionale» al tavolo al Mimit. Nel frattempo, aggiunge, «il governo sta lavorando anche sotto traccia per cercare di continuare a interloquire con i soggetti industriali che possono garantire la filiera della navalmeccanica».

«L'auspicio è che il governo entri nella trattativa» della reindustrializzazione, ribadisce Marco Relli (Fiom), e che «al tavolo del 18 maggio ci sia una rappresentanza di parlamentari», sottolinea Alessandro Gavagnin (Fim).

Entro fine maggio, conclude Rodà, «attendiamo invece una riunione in sede istituzionale per andare a verificare i piani che Wartsila ha presentato» per la parte che resta a Trieste dopo lo stop all'area produttiva e «che sono ancora lacunosi.

Wärtsilä ha dichiarato di voler mettere 50 milioni di tasca propria, ma va anche a caccia di risorse del Pnrr. Se un'azienda vuole andare alla ricerca di altre risorse, il governo ha un elemento in più per caratterizzare la discussione». Al confronto sono attesi «i tecnici delle regioni dove sono presenti le basi di Wärtsilä, quindi anche Liguria, Campania e Puglia. Il piano riguarda il Service» che oltre a Trieste conta «altri 200-250 occupati in Italia».