Scontro auto – scooter in via Bramante: ragazza soccorsa dal 118

TRIESTE Incidente tra un'auto e uno scooter nella mattinata di venerdì 5 maggio, in via Bramante nei pressi dell'incrocio con via Risorta. La ragazza alla guida dello scooter, ferita in modo non grave, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico che, inevitabilmente, ha subìto rallentamenti.