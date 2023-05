Vittime delle foibe, altri 10 anni per la presentazione delle domande per la concessione dell’onorificenza

ROMA. «Si dispone la proroga di 10 anni del termine di presentazione della domanda per la concessione del titolo onorifico previste a favore delle vittime delle

foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati». Lo prevede un decreto approvato dal Consiglio dei ministri, come spiega il comunicato di Palazzo Chigi.

Angelo Carconi (ansa)

«È giusto che siano prorogati i termini per la concessione del titolo onorifico alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, ai loro familiari. Ho avuto l'onore di consegnare personalmente una di quelle medaglie a un familiare e so cosa significa per chi la riceve. È un riconoscimento per tutto quello che è stato perduto o tolto e non potrà mai più essere restituito. È un gesto dello Stato, e ha un valore». Ad affermarlo la deputata Debora Serracchiani (Pd), in merito al decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che dispone la proroga di 10 anni del termine di presentazione della domanda per la concessione del titolo onorifico previste a favore delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.