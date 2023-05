La Trieste Spring Run parte nel segno di 1.600 baby runner, domenica il clou

TRIESTE Da un lato la voglia di correre dei più piccoli che riempiranno piazza Unità nella mattinata di oggi. Dall’altro continua invece la corsa alle iscrizioni per la Trieste 21K e per la Trieste Family Spring Run, con le due gare che a 3 giorni dallo svolgimento contano già rispettivamente quota 1.200 e 1.400 iscritti.

Entra dunque nel vivo la Trieste Spring Run, l’evento principe della podistica e della primavera in città organizzato da Apd Miramar e Asd Trieste Atletica in collaborazione con il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione, che a partire da oggi vedrà diventare realtà la sua terza edizione.

La Young

Si parte dunque con il primo degli eventi, la Trieste Spring Young che dalle 10 di questa mattina porterà nel salotto buono di Trieste più di 1.600 bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie del territorio. Fortemente sostenuta dalla Fondazione CrTrieste, la rassegna odierna vedrà i più piccoli cimentarsi in varie prove e tutti con un’autentica opera d’arte addosso. La maglietta che sarà indossata da tutti i corridori in erba presenti oggi, recherà infatti sul retro il disegno vincitore del concorso artistico della scorsa edizione, che nello specifico aveva premiato l’opera realizzata – con il prezioso aiuto delle maestre – dai bambini della Scuola dell’infanzia comunale “Cuccioli” di via Vittorino da Feltre 8.

Domenica gli atleti

I bambini apriranno dunque ufficialmente la kermesse prima di passare il testimone ai grandi dell’atletica che presenzieranno domenica alla Trieste 21K, la mezza maratona di rilevanza internazionale che vedrà al via numerosi big – italiani e non solo – della regina degli sport. Tra i talenti che saranno ai nastri di partenza al Castello di Duino e che si giocheranno i primi posti lungo il percorso che dopo aver attraversato Strada Costiera, Miramare e Lungomare di Barcola porterà fino a piazza Unità, il grande favorito è il kenyano classe ’98 Abraham Ebenyo Ekwam, che si dovrà guardare le spalle dai due corridori azzurri Marouan Razine ed Alessandro Giacobazzi senza dimenticare chi giocherà in casa come Tobia Beltrame, atleta di punta dell’Asd Trieste Atletica.

In ambito femminile, invece, l’indiziata numero uno al trionfo è la ruandese Emeline Imanizabayo pronta a difendersi dagli attacchi di un trio di slovene. Le tre atlete d’oltreconfine in questione che proveranno a recitare il ruolo di guastafeste sono Neja Kršinar, Neža Maklin e la classe 2000 Kim Ameršek, già presente alla Mujalonga sul Mar di poche settimane fa.

Family Spring Run

Ultima ma non ultima la Trieste Family Spring Run, ovvero la «festa nella festa» come l’ha definita nella conferenza stampa di presentazione il patron della manifestazione Giampaolo Petrini, che lungo i 7 chilometri di percorso dal Castello di Miramare a piazza Unità vedrà la partecipazione di famiglie intere e persone di tutte le età in uno straordinario momento di gioia, spensieratezza e condivisione. A fare da corollario alla corsa non mancheranno poi gli aspetti sociali di cui l’evento si fa portavoce.

Su tutti l’ecosostenibilità, concretamente riscontrabile nella scelta operata dagli organizzatori di abolire totalmente dalla gara qualsiasi tipo di plastica e di ridurre al minimo le emissioni di Co² con lo staff e gli agenti preposti all’ordine pubblico che si muoveranno esclusivamente su bici e mezzi elettrici.

Da non trascurare neanche il tema della beneficenza. Negli stand dell’organizzazione, e fino al giorno della gara, sarà possibile acquistare alla modica cifra di 5 euro le magliette delle scorse edizioni, con l’intero ricavato che verrà devoluto a sostegno dell’ospedale infantile Burlo Garofolo. Per quanto riguarda i partecipanti, sarà possibile infine iscriversi fino a sabato nello stand di piazza Unità, aperto fino alle 20.