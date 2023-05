Trieste Spring Run: tutti i divieti di sosta e di transito previsti sul percorso e in centro

TRIESTE Per permettere il regolare svolgimento della terza edizione della Trieste Spring Run, la viabilità cittadina nella giornata di domenica sarà parzialmente rimodulata.

Cambiamenti necessari per garantire la sicurezza alla manifestazione e che riguarderanno comunque quasi esclusivamente il percorso che dal Castello di Miramare porta a piazza Unità attraversando viale Miramare, piazza della Libertà e le Rive. In particolare, si legge nell’ordinanza del Comune, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione per tutti i veicoli – dalle 6 alle 14 – lungo tutto viale Miramare dal varco di accesso al Parco di Miramare all’intersezione con piazza della Libertà. Divieto di sosta e di fermata, fino alle 18, in via Muda Vecchia nel tratto compreso tra via del Teatro Romano e l’intersezione con piazza Piccola, nonché nella stessa piazza Piccola ed in largo Granatieri.

Il divieto di transito dalle 6 alle 14 riguarderà invece il tratto di strada che da Santa Croce porta alla Costiera, oltre che tutto il percorso attraversato dalla gara. Nello specifico, i mezzi non potranno circolare lungo tutto viale Miramare fino alla Stazione Centrale, con l’istituzione di un senso unico in direzione Roiano nel tratto compreso tra largo Roiano e l’intersezione con piazza della Libertà.

Il divieto di transito dalle 6 alle 14 riguarderà inoltre le due corsie lato mare di piazza Libertà, largo Città di Santos e corso Cavour fino all’intersezione con via Valdirivo, l’intera carreggiata di via Pauliana nel tratto compreso tra via Udine e piazza Libertà e i tratti prossimi alle Rive di via Valdirivo, via Machiavelli e via Genova. Divieto di transito che invece durerà fino alle 16.30 su tutte le Rive dalla Stazione all’intersezione con via Mercato Vecchio e fino alle 18.30 su via Muda Vecchia, piazza Piccola, via Malcanton e largo Granatieri.

Infine, dalle 6 alle 16.30, è prevista la revoca dei parcheggi riservati ai taxi di piazzale 11 settembre, di viale Miramare e di piazza Libertà (dove sarà previsto un parcheggio riservato ai taxi sul lato giardino).