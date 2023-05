Trieste, sindacati in allarme per la mancata convocazione al tavolo Wärtsilä a Roma

TRIESTE. «Preoccupazione» è stata espressa in una nota dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil in merito alla mancata convocazione, fino ad ora, per l'incontro programmato per il 9 maggio prossimo al Ministero del Made in Italy, a Roma. Nel comunicato le segreterie nazionali dei sindacati invitano i parlamentari del Fvg a un incontro per venerdì mattina, 5 maggio.

Si tratta di un vertice che era stato stabilito per il 28 aprile scorso ma rimandato a causa di improvvisi e improrogabili impegni parlamentari.

Nella nota i sindacalisti Nobis, Trevisan e Gambardella sottolineano: «Ad oggi non abbiamo ricevuto comunicazione dal MiMIT circa la data dell'incontro in cui Wartsila si è impegnata a presentare le ipotesi di reindustrializzazione».

Un ritardo che, appunto, preoccupa, e dunque a maggior ragione diventa importante l'invito per domani, per «confrontarci sulle azioni che riteniamo necessarie intraprendere per mantenere la vocazione industriale del sito di Bagnoli e almeno gli attuali livelli occupazionali diretti e dell'indotto».