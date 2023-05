Il Napoli è campione d’Italia, allo stadio di Udine si accende la festa azzurra

UDINE. Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta. Si è cucito addosso il tricolore dopo il pareggio ottenuto allo stadio Friuli contro una coriacea Udinese. La partita si è chiusa sull’1 a 1: al gol di Lovric nel primo tempo ha risposto ad inizio ripresa Victor Osimhen, il gol del pareggio che ha significato la matematica certezza della vittoria dello scudetto e la festa dei tifosi napoletani.

Per Udinese-Napoli, era stimato l'arrivo nel capoluogo friulano di un numero di tifosi azzurri che si aggira intorno ai 15.000. Un match considerato a rischio per una molteplicità di ragioni che vanno dai precedenti episodi di violenza che risalgono agli anni passati, alle recenti tensioni che si sono create fra le tifoserie a seguito delle rispettive comunicazioni pubblicate sui social-network.

Centinaia di uomini delle forze dell’ordine, un elicottero, i cani antisommossa, il drone con gli agenti specializzati della polizia locale, servizi mirati di osservazione e controllo in centro città, così come in zona Rizzi, lungo le strade e nelle aree di servizio autostradali. È davvero imponente il dispositivo di sicurezza predisposto in occasione della partita di calcio Udinese-Napoli.

I tifosi del Napoli, cori e brindisi in attesa di festeggiare lo scudetto: «Noi amiamo Udine»

Da Monaco di Baviera e da Zurigo, da Ferrara, Bologna e da Monfalcone, i tifosi del Napoli, giovedì 4 maggio, sono arrivati da tutta Italia e pure dall’estero per seguire la partita con l’Udinese, allo stadio Friuli. Sciarpa bianca e azzurra con la scritta Diego, il nome del loro idolo di ieri e di sempre Diego Maradona, i supporter della squadra si sono dati appuntamento nel parcheggio dell’hotel Concorde, a Udine. Qui ha sede il Club Napoli Udine e qui i partenopei in Friuli da decenni hanno organizzato il saluto di benvenuto con musica, bevande e l’immancabile pizza napoletana.

L’arrivo degli ultras napoletani: la Digos divide le tifoserie

Sono arrivati intorno alle 20 gli ultras partenopei allo stadio Friuli. Decine le auto che hanno sfilato verso la zona riservata agli ospiti. Sul posto gli uomini della Digos di Udine e di Napoli insieme a fare cordone e dividere le due tifoserie

La festa fuori dallo stadio

Fumogeni azzurri, bandiere, cori. "Siamo emozionati e pronti a diventare campioni d'Italia". La festa dei tifosi napoletani è iniziata già prima dell'inizio della partita contro l'Udinese. Cantano e si immortalano in selfie.

Perché questa, ne sono sicuri, sarà una serata una storica. "Vogliamo che sia una festa per tutti" dicono Francesco e Vincenzo. Sono arrivati sabato pomeriggio a Udine con altri amici. "Sosterremo i ragazzi in campo fino alla fine". Tutti pronti a viversela fino in fondo questa partita. Come Michele che arriva da Avellino e indossa la maglietta di Maradona. 'Napoli è tutto, Napoli si merita di essere campione d'Italia".

Code e traffico in A4

Si segnalano code, traffico e rallentamenti in autostrada, lungo l’A4, all’uscita Udine Sud. Diverse le auto in colonna con bandiere e fumogeni.

L’appello dei tifosi bianconeri

«Il Friuli è nato per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori». È l'appello lanciato sui social dall'Udinese Calcio in vista della gara scudetto di questa sera con il Napoli. Un invito al fair-play rivolto principalmente alla tifoseria bianconera, ma che viene esteso anche alle migliaia di persone che confluiranno allo stadio per assistere al match per sostenere la squadra di Spalletti.

Il prefetto Marchesiello: «Necessaria la collaborazione con le tifoserie»

«Siamo consapevoli della delicatezza della partita, ma facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché sia soltanto una grande festa dello sport». Lo ha detto il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, in riferimento al match ball scudetto dei partenopei allo stadio Friuli. «Sono stati adeguatamente rafforzati tutti i servizi – ha precisato ancora i questore di Udine – e siamo sereni rispetto al contesto su cui andremo a vigilare. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti di supporto. Ripeto tuttavia che è necessaria la collaborazione dei tifosi di entrambe le tifoserie».

Le misure di sicurezza in città

Per evitare qualsiasi contatto tra supporter, nelle vicinanze della curva Sud sarà approntato un cordone di uomini delle varie forze di polizia. I controlli in ingresso saranno, come sempre, particolarmente accurati per evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti che potrebbero risultare pericolosi o di striscioni non ammessi.

Il brindisi del club azzurro

In programma brindisi augurali organizzati dal locale Napoli Club Udine Partenopea, come ha riferito il presidente Pietrangelo Chierchia. «Alcuni tifosi si aggirano in queste ore attorno all'albergo a Udine nord dove è alloggiata la squadra - ha raccontato - , ma poiché la zona è blindatissima, non è possibile stazionarvi a lungo».