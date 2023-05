E’ morto in ospedale a Udine un triestino soccorso in zona stazione dopo un malore

UDINE. Non ce l’ha fatta Eugenio Santioni, l’uomo di 61 anni che martedì 2 maggio era stato colto da un malore mentre si trovava in Borgo stazione. Si era accasciato in viale Europa Unita ed era stato subito soccorso da un poliziotto.

Nel contempo i presenti avevano contattato il 112 e richiesto l’invio di un’ambulanza. Sul posto, poco più tardi, era arrivata, oltre all’ambulanza, anche un’auto con a bordo un medico.

Dopo avergli prestato le prime cure, il personale sanitario aveva accompagnato il paziente al pronto soccorso. L’uomo, residente in provincia di Trieste, è deceduto nel reparto di Terapia intensiva dov’era stato ricoverato in condizioni critiche.