Motori, sapori e musica con Harley Davidson più le American cars: è il road live village a Monfalcone

MONFALCONE Sapori e motori. Il tutto corredato da buona musica. Cocktail di sicuro successo quello proposto da Road Live Village, che fa tappa a Monfalcone nel weekend dal 12 al 14 maggio. Sono 1.500 moto coinvolte, 20 macchine americane, sono attesi migliaia di visitatori. È una manifestazione capace di unire intrattenimento e solidarietà, con la raccolta fondi promossa dall’associazione Solidarietà è Vita Odv, presente con uno stand per sostenere l’iniziativa “Una protesi per Lorena”.

Realizzato in collaborazione con associazione “Wild Arte e Territorio”, il Road Live Festival è stato presentato dagli organizzatori Denis Sartor e Elena Toffoli, con il sindaco Anna Cisint e l’assessore alla Cultura Luca Fasan. La kermesse vedrà radunarsi in città migliaia di appassionati di Harley-Davidson e motociclette di tutti i generi, American Cars e amanti delle due e quattro ruote in una tre giorni di musica, sfilate e proposte enograstronomiche. Il tutto con l’animazione musicale di Radio Company, partner dell’evento. Da via Sant’Ambrogio, via della Basilica, via Battisti, piazza Cavour, corso del Popolo, viale San Marco e piazza della Repubblica, il festival regalerà una coreografia in cui i fooders con i loro truck più originali proporranno i loro menù speciali, le birre artigianali e ricercate gastronomie.

Taglio del nastro venerdì 12 alle 17, per lasciare spazio fino a mezzanotte alla musica live: alle 21 il live rockabilly di The Voodoo Devils e l’intrattenimento di Planet Rock Studio. Sabato 13 apertura degli stand dal mattino, alle 10, per una giornata dedicata agli appassionati delle due e quattro ruote. Alle 16, la parata delle spettacolari Armerican cars che attraverseranno il centro partendo da via Fratelli Rosselli, percorrendo le vie Duca d’Aosta, Oberdan, Plinio, San Francesco, quindi corso del Popolo e viale San Marco, giungendo nuovamente in via Rosselli. Dalle 18 aperitivo in musica con Crush – Bon Jovi tribute e alle 21 gran finale rock con Cindy & the Rock History, per una serata di rock, musica e spettacolo per tutti.

Domenica 14 il Village sarà aperto dalle 10 alle 20, sempre con Radio Company pronta a far ballare e divertire.

Alle 14 la parata delle motociclette e delle Harley regalerà al centro uno spettacolo unico attraversando sempre le vie Rosselli, Duca d’Aosta, Oberdan, Plinio, San Francesco, corso del Popolo e viale San Marco, per tornare in via Rosselli. Pomeriggio in Musica con “Dj Master Dee” Dario Nappa domenica, con chiusura con gli spettacoli e la musica rock dei “Millo’s Band”.—

