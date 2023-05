Morto Luciano Bortuzzo, maestro del Pitteri: il 9 maggio i funerali a Sant’Anna

TRIESTE Si terranno il 9 maggio prossimo (alle ore 11 in via Costalunga) i funerali di Luciano Bortuzzo, il maestro del ricreatorio Riccardo Pitteri, del popolare rione di San Giacomo, morto pochi giorni fa, alla fine di aprile. Uomo generoso e maestro di pallacanestro, ricorda l’Ansa, Bortuzzo è stato negli anni '60, '70 e anche successivamente, punto di riferimento per i ragazzi di San Giacomo.

Bortuzzo viene ricordato per l'impegno, attraverso lo sport e l'attività del ricreatorio, a strappare alla strada tanti adolescenti, spesso vittime di situazioni di disagio o comunque di difficoltà. Per molti giovani di quegli anni - che avevano dagli 8 ai 16 anni di età circa - Luciano Bortuzzo è stato una guida, la persona disposta ad ascoltare e a dare suggerimenti non certamente soltanto sportivi.

Insegnante all'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, il maestro Bortuzzo una volta terminate le lezioni raggiungeva San Giacomo per ricominciare a insegnare, stavolta però ai ragazzi del rione.

In occasione della sua morte, ricordata da un necrologio fatto pubblicare sul quotidiano Il Piccolo dalla moglie Edda e il figlio Roberto, Bortuzzo viene definito una «anima buona». Molti suoi allievi lo ricordano oggi con affetto sincero e gratitudine ricordando il ruolo di benefattore che ha avuto per tanti di loro.