Furti nelle case di Gonars e Mortegliano, arrestato un 47enne

MONFALCONE I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana, all’esito di indagini finalizzate a contrastare i reati contro il patrimonio e coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno arrestato un cittadino serbo di 47 anni.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Udine, poiché ritenuto responsabile, insieme a un connazionale attualmente ricercato, di furti commessi nell’agosto 2021 a Mortegliano (quando da un’abitazione erano stati asportati monili d’oro per un valore stimato di 3.000 euro), e nel giugno 2022 a Gonars, sempre in abitazione. Qui il colpo aveva fruttato oltre 5.000 euro in contanti e monili d’oro.

Il 47enne è anche ritenuto responsabile della ricettazione di targhe rubate e apposte, per eludere i controlli, sulle auto utilizzate dal sodalizio per compiere i furti.