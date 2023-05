Costa Crociere cerca 51 addetti: nuovo recruiting day a Trieste

TRIESTE "Pronti a salpare?": con questo slogan oggi Regione Friuli Venezia Giulia e Costa Crociere hanno presentato a Trieste i recruiting day per la ricerca di personale da impiegare a bordo delle navi da crociera.

I posti disponibili sono 51 in tutto: 18 per il profilo di operatore all'accoglienza-receptionist, 18 per il ruolo di tecnico del suono, luci e video, e 15 per la figura di consulente di viaggio. Le candidature vanno inviate entro il 10 maggio sul portale regionale dedicato. Quelle idonee saranno selezionate con il supporto dei centri per l'impiego della Regione.

Le persone in possesso dei requisiti richiesti saranno ammesse alle selezioni, che si terranno il 17 maggio, con test linguistici scritti, il 18 e 19 con gli orali e il 22 con i colloqui di selezione.

Chi passerà le varie fasi sarà avviato a un periodo di formazione gratuita, finanziata dalla Regione, realizzata in collaborazione con Enaip Fvg.

L'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato che l'iniziativa "consolida una collaborazione già attiva da anni, che ha portato, tra il 2017 e il 2022, alla formazione di 262 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, tecnici di suono, luci e video, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi. Il 96% di questi ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia.

Ad aprile 2023 si sono conclusi tre percorsi per consulenti di viaggio, fotografi e addetti all'ospitalità, con una percentuale di assunzione pari al 100%". Tra i requisiti richiesti diploma e conoscenze linguistiche.