Cede l’asfalto in via Ponziana a Trieste: strada chiusa

TRIESTE Questa mattina (mercoledì 3 maggio), la Polizia locale sta provvedendo alla chiusura di via Ponziana a causa del cedimento dell'asfalto che si è verificato all'altezza del civico 8. Stando ai primi rilievi tecnici, il cedimento è stato causato da un problema a una conduttura sottostante.

Non è ancora possibile stimare la durata dell'intervento, che potrebbe prolungarsi per diversi giorni.