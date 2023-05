Rispolverata “la batela dei siuri”: parteciperà al prossimo Perdòn di Barbana

TRIESTE Un’inaugurazione, quella della stagione turistica di Grado lunedì scorso, che per buona parte della giornata ha avuto dalla sua anche il sole. Bello l’effetto scenografico con la presenza, dietro i pennoni centrali della spiaggia, le bandiere issate al suono dell’Inno d’Italia eseguito dalla banda civica di Grado, di una batela con la vela al terzo.

[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) 0616B]]

La batela della stessa Git che era rimasta per tanti anni nei magazzini ma che l’anno scorso è stata rispolverata per far parte del convoglio del Perdòn de Barbana. Una batela che a Grado un tempo veniva chiamata semplicemente “la batela dei siuri” poiché erano proprio queste piccole batele a fondo piatto con le loro variopinte vele al terzo (spesso riportavano anche la pubblicità di ditte o alberghi) a essere utilizzate dai bagnanti maggiormente benestanti per farsi portare al largo dinnanzi alla spiaggia a fare il bagno in santa pace in acque più profonde. E quanti amori pare siano sbocciati proprio a bordo di queste batele. Ma se questa è stata la parte coreografica, un altro aspetto ha caratterizzato la giornata inaugurale della stagione, l’animazione incentrata particolarmente sulla musica che ha fatto scatenare centinaia di persone sia con le musiche dei dj Andrea Bigot e Marco Prati e sia soprattutto con quelle proposte dalla scatenata band bolognese di Jeo Dibrutto.

Terme marine di Grado: a giugno l’avvio del primo lotto Antonio Boemo 02 Maggio 2023 turismoAntonio Boemo

Nonostante qualche gocciolina di pioggia, nessuno si è fermato, né musicisti, né dj e nemmeno le centinaia di persone che hanno partecipato alla festa. Una giornata caratterizzata anche dall’esposizione di autovetture e lambrette d’epoca e naturalmente anche dalla possibilità di effettuare le più svariate degustazioni enogastronomiche con tutti i chioschi della spiaggia, ognuno con caratteristiche diverse dall’atro, aperti e in piena attività.

Inaugurata a Grado la 131ma stagione turistica Antonio Boemo 01 Maggio 2023 gradoAntonio Boemo

Giornata inaugurale della stagione turistica gradese («Non della sola Git – ha detto il presidente Marin – in quanto nell’isola ci sono anche altri 13 stabilimenti balneari») arricchita da tanta promozione attraverso i media televisivi. Non solamente la Rai regionale o diverse tv private del Friuli Venezia Giulia. Raidue ha dato ampio spazio a Grado proprio il primo di maggio. Prima c’è stata una diretta durante la cerimonia inaugurale della stagione turistica nel contesto del Tg di ora di pranzo con le immagini di turisti che prendevano il sole o facevano il bagno. In serata, sempre durante il TG2, è andato in onda un servizio più ampio. AN.BO.