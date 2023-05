Incidente in A4 a Villesse, auto finisce in un fossato: nessun grave ferito tra le cinque persone coinvolte

PALMANOVA. Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato. Cinque persone, tra cui tre minori, sono state soccorse nella mattinata di mercoledì 3 maggio dal personale medico infermieristico a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada A4, nel tratto (in direzione Venezia) compreso tra gli svincoli di Villesse e di Palmanova, poco prima di quest’ultimo casello.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, la persona che si trovava alla guida di una vettura ha perso il controllo del veicolo, che dopo essere uscito di strada ha terminato la sua corsa in un fossato. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivati anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo incidentato e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Tutte le persone sono riuscite a uscire autonomamente dalla vettura e nessuna di loro, stando a un primo responso medico, ha riportato lesioni di particolare gravità.

Una sola persona adulta trasportata in codice verde all'ospedale di Palmanova, con l'ambulanza.