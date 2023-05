Iniziata la demolizione della scuola Nazario Sauro di Monfalcone

In questo video di Katia Bonaventura il primo giorno di demolizione della scuola primaria Nazario Sauro di Monfalcone. Il nuovo cantiere le cambierà per sempre quei connotati che i panzanini doc, ma pure migliaia di maestranze dirette quotidianamente alla grande fabbrica, erano abituati a osservare dagli anni Sessanta ad oggi. E così martedì 2 maggio, sotto l’ombrello per la fitta pioggia, diverse persone si sono fermate a osservare il cantiere. La vecchia Sauro inizierà a sparire dall’ultimo piano fino a scendere alle fondamenta. L'operazione dovrebbe essere completata in una ventina di giorni.

01:20