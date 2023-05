Fedriga in Consiglio Fvg: "Cittadini resilienti, sono orgoglioso di guidarli"

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha presentato il programma di governo in Consiglio regionale a Trieste. Fedriga ha iniziato il suo intervento parlando degli ultimi, difficili anni, quelli della pandemia: "Una certezza si è affermata: la straordinaria capacità delle donne e degli uomini del Friuli Venezia Giulia di rispondere alle crisi complesse – ha detto -. Come era avvenuto nel 1976, la resilienza di cui hanno dato prova durante i momenti di maggiori incertezza della pandemia, ha permesso di mantenere vivo lo spirito solidaristico che si è espresso anche quando abbiamo spalancato le porte per accogliere i profughi di guerra dell’Ucraina. Sono orgoglioso di guidare una comunità così virtuosa”. Il video è di Massimo Silvano. Qui l'intervento punto per punto

01:23