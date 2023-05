Persona investita sui binari: ritardi sulla linea ferroviaria tra Trieste e Venezia

TRIESTE La circolazione ferroviaria sulla linea Venezia- Trieste è stata sospesa dalle 7.25 per l'investimento di una persona tra le stazioni di San Donà di Piave e Quarto d'Altino.

Mentre sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, i treni dell'Alta Velocità e i Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso.

Alle 8:30 la circolazione risultava ancora sospesa tra Portogruaro e Venezia.

Gli effetti dell’incidente - precisa Fs - si avranno fino alle 10.30 in attesa del nullaosta dell’Autorità giudiziaria. Per il momento sono fermi o in ritardo 2 Frecce e 15 treni regionali.