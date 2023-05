Ha un malore alla guida: finisce con l’auto contro sei veicoli in sosta a Trieste

TRIESTE Un sessantenne alla guida di una Cinquecento L ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta, all'inizio di Salita di Zugnano. L'incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è avvenuto all'incrocio con via Paisiello.

L'auto ha colpito sei veicoli, tra cui uno scooter. La persona, soccorsa dal 118, si sta riprendendo.

Sul posto, oltre all'ambulanza, anche i Vigili del fuoco.

All'incidente hanno assistito vari testimoni, clienti dell'Osteria al bivio.