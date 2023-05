Incidente sulla Gvt a Trieste: chiuso il tratto tra Valmaura e il Molo VII

TRIESTE La Polizia locale ha chiuso la Gvt, all'altezza dell'uscita di Valmaura in direzione del Molo VII, a causa di un incidente tra un’auto e un camion avvenuto attorno alle 14.30. Le pattuglie sono sul posto per i rilievi e la gestione del traffico.

Quattro persone, di cui due minorenni, sono stati soccorsi dai sanitari, sono stati trasportati in ospedale, in condizioni non gravi.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Valmaura e Servola, in direzione Venezia-Trieste.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale.