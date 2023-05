Gianluca in bici per la ricerca pediatrica: il passaggio da Trieste

TRIESTE Da Verona a San Benedetto, passando per Trieste. Il 4 maggio arriverà in città il ciclista Gianluca Santacatterina, 55 anni, di origini venete, che attraversa l’Italia da nord a sud per raccogliere fondi a favore della fondazione “Città della speranza”, che si occupa di ricerca scientifica in ambito pediatrico.

Arriverà nella zona del centro, per incontrare alcuni colleghi, attivi come lui nel settore immobiliare, che lo accoglieranno e lo ospiteranno fino alla sua ripartenza il giorno seguente. Un viaggio all’insegna della solidarietà, intrapreso dopo un malore, «nel marzo del 2021 mi sono sottoposto spontaneamente a una vista medico sportiva - ricorda - correvo, quindi era una routine. Ma il dottore ha individuato alcune anomalie al cuore e subito dopo sono finito due settimane in terapia semi-intensiva».

«Il primo aprile ho subito l’impianto di un pacemaker e da quel momento ho deciso che avrei iniziato un nuovo percorso. Per ringraziare la vita».

L’uomo ha inforcato la bicicletta e ha organizzato diverse pedalate solidali, lungo tutto il Paese «con tre obiettivi: diffondere la cultura prevenzione, che mi ha salvato, dare una speranza alle persone con la mia stessa patologia e promuovere spostamenti per raccogliere fondi per la fondazione che si occupa di ricerca e tumori infantili».

Nel 2021 era stato protagonista anche della Trieste-Ventimiglia. L’iniziativa è organizzata da Gate-away, portale immobiliare con sede a Grottammare, dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia, e che sostiene l'avventura di Gianluca.