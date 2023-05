Fino al 6 maggio chiusa di notte la galleria Aquilinia-Montedoro per pulizia interna

MUGGIA A partire dalla sera del 2 maggio e fino al 6 maggio, la galleria che collega Aquilinia a Montedoro resterà chiusa dalle 21 alle 5, per interventi di manutenzione ordinaria (pulizia interna).

La viabilità alternativa interesserà i seguenti tratti:

-in direzione Muggia: S.R.TS n14 “di Muggia” da disinnesto S.R.TS n.37 “ex SS15 - via Flavia” ad innesto via delle Saline: via delle Saline da disinnesto S.R.TS 14 “di Muggia” a innesto S.R. TS “ex SS 14 Flavia”.

-in direzione Trieste: via delle Noghere, da disinnesto S.R.TS “ex SS 15 Flavia” a innesto via di Zaule; via di Zaule da disinnesto via delle Noghere a innesto via Flavia.