Primo maggio in Fvg, gli interventi dei sindacati e dal mondo della politica

Riportiamo di seguito alcuni degli interventi diffusi nella giornata del lavoro.

Corteo del Primo maggio a Trieste: le foto In queste foto di Andrea Lasorte e Massimo Silvano i momenti clou del corteo del Primo maggio a Trieste

Cgil «Un Primo maggio di mobilitazione e lotta»

«Sulla tassazione dei redditi da lavoro serve una riforma strutturale, capace di far crescere il potere d’acquisto dei lavoratori e di dare una prospettiva di futuro ai giovani. Dal decreto del Governo, invece, arriva solo un taglio temporaneo del cuneo fiscale: uno zuccherino, e per giunta avvelenato da misure come il ritorno dei voucher, l’estensione dei contratti a termine e l’avvio dello smantellamento del reddito di cittadinanza».

[[(Video) La protesta degli addetti dei civici musei di Trieste]]

Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta spiega così, a margine della manifestazione di Cervignano, il giudizio negativo del sindacato sul decreto Primo Maggio, che il Governo ha scelto di varare proprio nel giorno della Festa del Lavoro. «Decreto che non ci è piaciuto – prosegue Pezzetta – sul piano del metodo, visto che è totalmente mancato un confronto con le nostre segreterie nazionali, convocate soltanto in extremis e a giochi già fatti, ma soprattutto nel merito, dal momento che le misure adottate molto distanti da quelle richieste nella piattaforma di Cgil, Cisl e Uil».

Corteo del Primo maggio a Trieste: l'arrivo in piazza Oberdan

Concetti, quelli espressi da Pezzetta, al centro di tutti i comizi, dal palco di Potenza, sede del corteo nazionale, alle piazze affollate delle manifestazioni regionali, che hanno visto la partecipazione dei segretari confederali Andrea Cuccello (Cisl) e Christian Ferrari (Cgil), rispettivamente a Trieste e Cervignano, e del segretario generale della Uilm Rocco Palombella a Monfalcone, mentre a Pordenone l’intervento conclusivo è stato a cura delle segreterie territoriali.

Terzo spezzone dei No green pass al corteo del Primo maggio di Trieste

Dedicato al 75° anniversario della Costituzione della Repubblica, «fondata sul lavoro», il Primo Maggio 2023 è stato inevitabilmente segnato, oltre che da grandi vertenze locali come quella della Wartsila, i cui lavoratori hanno aperto il corteo di Trieste, dai contenuti del decreto del Governo e dalla mobilitazione avviata dai sindacati confederali, che porterà alle manifestazioni unitarie di Bologna, Milano e Napoli, indette per il 6, il 13 e il 30 maggio.

Cgil, Cisl e Uil chiedono in primis un taglio strutturale delle tasse su salari e pensioni, da finanziare attraverso il rilancio della lotta all’evasione, una maggiore tassazione delle rendite finanziarie e degli extra profitti: «Solo così – spiega ancora Pezzetta – sarà possibile rafforzare il potere di acquisto dei lavoratori e dei pensionati senza sottrarre risorse alla sanità pubblica e al welfare, che vanno al contrario difesi e rafforzati, come ci ha insegnato la pandemia». Al centro della piattaforma, con il fisco e le pensioni, anche le politiche per il lavoro, a partire dal contrasto del precariato.

Primo maggio a Trieste: lo spezzone sociale di Usb e anarchici

Ma il decreto, come denuncia il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari, che ha concluso la manifestazione di Cervignano, va esattamente nella direzione opposta. «Chiedevamo – dichiara – di rimettere al centro la questione del lavoro in un momento in cui l’inflazione a doppia cifra sta aggravando la questione sociale nel Paese, mangiandosi di fatto quasi due stipendi all’anno. Il Governo, invece, ha scelto di fare mera propaganda, approfitta di una data simbolica come il Primo Maggio per assumere un decreto che incredibilmente rilancia la precarietà.

Quella stessa precarietà che il presidente Mattarella, non più di tre giorni fa, ha definito insostenibile per un Paese che voglia crescere e costruire un futuro per i suoi giovani. Proprio nel momento in cui – prosegue l’esponente della segreteria nazionale Cgil – i contratti a tempo indeterminato danno finalmente qualche sintomo di ripresa, questo Governo dà un segnale contrario, prevedendo l’estensione dei contratti a termine. Paradossale, così come è paradossale lo smantellamento del reddito di cittadinanza, di fronte a una povertà che negli ultimi dieci anni è triplicata e al continuo aumento della diseguaglianza economica e sociale. Questo Paese ha bisogno di altro, di sostenere le fasce deboli tassando maggiormente le rendite e gli extra profitti di interi settori produttivi. Ecco perché – conclude Ferrari – questo è più che mai un Primo Maggio di lotta, nel cuore di una mobilitazione che siamo determinati a portare avanti senza cedimenti e senza escludere altri strumenti, sciopero compreso».

Primo maggio a Trieste: la partenza del corteo

Monticco e Cuccello (Cisl): «Wärtsilä emblema dei problemi del Paese. Massimo impegno per una soluzione»

«Questo Primo Maggio rilancia ancora una volta l’importanza della persona e del lavoro, della necessità di buon lavoro, si dare prospettiva su giovani perché un paese che non tutela i propri giovani è un paese destinato a morire». Così il segretario regionale della Cisl Alberto Monticco, a margine della manifestazione di Trieste, conclusa dal segretario confederale Andrea Cuccello. Al centro dell'intervento dell'esponente della segreteria nazionale Cisl, oltre ai temi che caratterizzano la piattaforma e la mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil, anche la vertenza Wartsila. «Vertenza – dichiara ancora Monticco – che è un emblema dei problemi di questo paese e sulla quale il sindacato, anche a livello nazionale, sta esprimendo il massimo impegno per una soluzione industriale positiva, a tutela di tutti i lavoratori e del territorio».

Il presidente del Consiglio regionale Bordin: “Lavoro: un diritto e dovere per contribuire al bene comune”

"L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. È sufficiente leggere l'articolo 1 della Costituzione - evidenzia il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, in occasione della Festa dei Lavoratori - per comprendere la centralità del lavoro nel nostro Paese". "Il lavoro - sottolinea il neoeletto vertice dell'Assemblea legislativa - è innanzitutto un diritto ma è anche un dovere, così come sancito dall'articolo 4 del testo costituzionale che impegna la Repubblica a riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendone le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha tuttavia il dovere di svolgere, secondo le possibilità che determinano legittime scelte individuali, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". "In questa giornata - afferma ancora Bordin - si deve pertanto rafforzare l'impegno comune teso a garantire a tutti l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di uguaglianza, senza distinzione o discriminazione alcuna, a migliorare le condizioni di sicurezza a tutela della vita e della salute individuale, a promuovere salari e retribuzioni che consentano una vita dignitosa e concrete prospettive di crescita per le nostre famiglie; un impegno volto a offrire ai nostri giovani prospettive lavorative che li trattengano in Italia facendoli desistere dalla tentazioni di trasferirsi all'estero". "Va inoltre promossa - secondo il presidente del Cr Fvg - la cultura del lavoro intesa come consapevolezza collettiva dell'importanza che riveste l'impegno di ciascuno al fine di contribuire con la propria attività al benessere comune. Lo sviluppo e la sostenibilità del nostro Paese - conclude Bordin - passano anche attraverso lo sforzo e la volontà di tutti nello sfruttare le opportunità lavorative e nel focalizzare l'attenzione sulle proprie attitudini e propensioni". p>

Conti (Pd): “La comunità sia unita nella lotta, Wartsila rappresenta il bivio tra ripresa e sconfitta"



"Il Primo Maggio sia di unione della comunità, di consapevolezza e di lotta in difesa della dignità del lavoro. Siamo accanto alla Wartsila come simbolo di una battaglia che interessa tutta Trieste e vale per la Regione, persone e settori produttivi: rappresenta un bivio tra ripresa e sconfitta economica e sociale. Auspico un sempre più efficace e concreto dialogo tra tutte le rappresentanze, sindacali, sociali e di categoria".

Lo ha detto oggi a Trieste la segretaria del Pd provinciale Caterina Conti, partecipando al corteo per il Primo Maggio, con una rappresentanza del partito tra cui le parlamentari Tatjana Rojc, Debora Serracchiani, il capogruppo consiliare Giovanni Barbo con altri consiglieri e militanti.

"Il Pd non si rassegna - ha spiegato la segretaria dem - alla disperazione di chi ha perso il lavoro e non ne trova un altro, l'angoscia di chi lo sta perdendo. Saremo sempre al fianco di precari, lavoratori sfruttati, donne che ancora troppe volte devono scegliere tra cura della famiglia e lavoro, ai giovani che - ha aggiunto - vanno all’estero a trovare opportunità che mancano in Italia".

Serracchiani: “Solo un lavoro sicuro può sconfiggere le disuguaglianze e tutelare le famiglie”

"Solo un lavoro sicuro, dignitoso e ben retribuito può sconfiggere diseguaglianze e tutelare le famiglie dalla più iniqua delle tasse, l'inflazione. Dovrebbe essere questo l'obiettivo del governo che all'opposto, come già con la legge di bilancio, fa la guerra ai poveri non alla povertà”. Così Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd a margine della manifestazione a Trieste per il Primo Maggio.

“Dopo i tagli alla sanità pubblica e alla scuola – aggiunge la parlamentare dem - diventa una provocazione approvare proprio il Primo Maggio un decreto che estende massicciamente il ricorso a forme di lavoro precario, smantella la misura di sostegno che ha impedito ad un milione di persone di cadere in povertà e destina risorse insufficienti per un taglio significativo del costo del lavoro. Noi continueremo a contrastare nel Parlamento e nel Paese questo governo nemico dei più deboli a partire – precisa Serracchiani - dalla battaglia per l'introduzione del salario minimo, per l'abolizione degli stage gratuiti, per porre fine ai contratti pirata che aprono la porta allo sfruttamento".