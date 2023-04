Perdono il controllo della moto a Cervignano del Friuli: due feriti

CERVIGNANO Grave incidente stradale nella serata di sabato lungo la statale 14, all’altezza di via Ramazzotti, a Cervignano del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, la persona che conduceva una motocicletta ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è rovinata malamente sull'asfalto. Anche la seconda persona che viaggiava sulla moto è finita a terra. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono arrivati gli operatori di due ambulanze provenienti una da Palmanova e una da Cervignano del Friuli e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

Una delle due persone è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altra è stata portata sempre nell'ospedale hub di Udine, con ferite meno gravi.