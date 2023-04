Finisce con la moto in un fossato a Cormons: 60enne in gravi condizioni

CORMONS Un uomo di 60 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto in un canale, a bordo strada, mentre si trovava in sella alla sua moto. Il centauro è rimasto incastrato nel fossato, in parte immerso nell'acqua.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, lungo la strada regionale 409 in località Zegla, in prossimità del confine di Stato, nel territorio comunale di Cormons.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e in particolare dei carabinieri della compagnia di Gradisca d'Isonzo), intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un passante.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza proveniente da Cormons, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

È stato proprio quest’ultimo a trasportare in volo l’uomo in codice rosso all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Il 60enne ha riportato numerosi traumi in più parti del corpo ed è in gravi condizioni.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.