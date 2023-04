Frontale tra due moto sulla Costiera a Trieste: 33enne in gravissime condizioni

TRIESTE Un grave incidente stradale è avvenuto dopo le 13 sulla strada Costiera di Trieste, all’altezza della salita per Santa Croce.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, due motociclisti si sono scontrati frontalmente all’altezza della discesa dei Filtri.

Il conducente di una delle due, 33 anni, è caduto rovinosamente a terra, restando gravemente ferito. L’altro motociclista, invece, è rimasto quasi illeso.

Sul posto sono arrivate le ambulanze e un’automedica: il 33enne dopo essere stato intubato è stato trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Cattinara, con traumi multipli. Le sue condizioni sono molto gravi. Il secondo motociclista è stato condotto anche lui al nosocomio, ma in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

È il secondo grave incidente che vede coinvolti i mezzi a due ruote accaduto in questi giorni a Trieste: risale alla tarda serata di mercoledì 26 aprile il tragico schianto in Strada Nuova per Opicina nel quale ha perso la vita il 19enne Denis Vidau.