Artisti, artigiani, opere nei negozi del centro di Trieste con “Vetrine animate”

TRIESTE Laboratori di carta, fiori, tessuti, gioielli e altre creazioni, artigiani e artisti ospiti di negozi dove potranno esibire le proprie opere o realizzarle, e venderle, sul posto.

Torna “Vetrine animate”, giunta alla seconda edizione, iniziativa ideata dal Gruppo Commercio della Confcommercio locale, sostenuta dal Comune di Trieste, in programma sabato 6 maggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 18.30. Una ventina gli esercizi commerciali coinvolti nel centro cittadino, raggiungibili anche grazie a una mappa bilingue, in italiano e inglese, progettata graficamente da Sara Paschini di “A Trieste Volentieri” con “White Cocal Press”. Una passeggiata per triestini e turisti che potranno dedicarsi allo shopping e allo stesso tempo scoprire abilità e talento di chi opera tutto l’anno tra botteghe e laboratori, con fantasia ed estro.

Ieri si è tenuta la presentazione ufficiale. Alberto Giorgi, vicepresidente del Gruppo Commercio, ha sottolineato l’importanza di «assistere dal vivo al lavoro di professionisti, spesso custodi di antichi mestieri e arti, che rappresentano il punto di partenza di una filiera produttiva artigianale fatta di “pezzi unici”, ben lontana da quella standardizzata e di serie», mentre la consigliera Roberta Maggini ha ricordato come la manifestazione sarà «veicolata anche da pubblici esercizi e strutture alberghiere cittadine dove, triestini e ospiti, potranno ritirare la piantina, che guiderà nel percorso di scoperta delle “Vetrine animate”». Le mappe dell’evento saranno pubblicate anche sul sito Discover Trieste. L’area interessata va da Cavana a via San Francesco, ogni negozio potrà esporre, già al mattino, un cartello colorato, che annuncia la presenza degli artisti e degli artigiani nel pomeriggio.