Bruno Barbieri porta di nuovo “4 Hotel” in Friuli Venezia Giulia: dopo Trieste protagonista è la Carnia

UDINE. Lo chef Bruno Barbieri torna in Friuli Venezia Giulia con il format tv «Bruno Barbieri - 4 Hotel». Dopo le riprese per una puntata dedicata alle strutture di Trieste, Barbieri comincia così un nuovo viaggio in regione, questa volta alla scoperta della Carnia e delle sue strutture più particolari, in una sfida in cui saranno valutate come sempre location, servizi, colazione, camere e prezzo delle proposte ricettive.

Lo ha reso noto PromoTurismoFvg. Le riprese del programma, una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, sono iniziate oggi, giovedì 27 aprile, con il supporto di PromoTurismoFvg.

Il vincitore del contest sarà rivelato prossimamente, quando su Sky e in streaming su Now andrà in onda il nuovo ciclo di episodi dello show.