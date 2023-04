Turriaco, cade da un mezzo per la movimentazione di merce in un magazzino e perde i sensi

TURRIACO: Un uomo di circa di 55 anni età è stato soccorso dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente/infortunio sul lavoro che si è verificato in un magazzino/attività produttiva, nel territorio comunale di Turriaco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone) è caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo/due metri da un veicolo per la movimentazione di merce e ha perso i sensi per qualche istante.

È stato assistito dalle persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che ha riportato in particolare un trauma cranico. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara, in codice giallo, cosciente, stabile.