Rinviato l’incontro tra sindacati e parlamentari del Fvg sul caso Wärtsilä a Trieste

TRIESTE L'incontro previsto per stamani, 28 aprile, a Trieste sulla vertenza della Wärtsilä tra rappresentanti dei lavoratori, sindacati e i parlamentari del Fvg è stato annullato. Lo comunicano fonti sindacali precisando che i parlamentari sono stati trattenuti a Roma per partecipare alla discussione sul Def. Non è stata ancora decisa una nuova data.

Intanto ieri i sindacati hanno annunciato che il corteo del Primo maggio a Trieste sarà aperto da uno striscione dei lavoratori Wärtsilä. È l’iniziativa più importante sul piano simbolico fra quelle che i sindacati metteranno in pratica in vista del prossimo incontro al ministero delle Imprese.

[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) C]]

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm considerano da dentro-fuori il tavolo del 5 o 9 maggio (la data è ancora ballerina): se l’azienda continuerà a mostrarsi inadempiente, i confederali chiederanno che a scendere in campo sia il governo, tentennante nell’effettivo coinvolgimento nella crisi industriale del sito di Bagnoli.