Perde il controllo della moto sulla A34 tra Gorizia e Farra: ferito

GORIZIA Incidente stradale lungo la A34 nel tratto compreso tra Gorizia e Farra d'Isonzo, in direzione Villesse. Per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria moto ed è caduto rovinosamente a terra. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, entrambe provenienti da Gradisca d'Isonzo. È stato attivato in un primo momento anche l'elisoccorso, poi rientrato. Presenti anche i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada, il Coa/Centro operativo autostradale di Udine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona per cui è stato disposto il trasporto in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara. Stabile, sempre cosciente.